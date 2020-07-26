Магазин, собирающий средства для ассоциации имени Жюля Бьянки, был ограблен

Магазин, собирающий средства для ассоциации Жюля Бьянки, ограбили. Об ограблении сообщила мать погибшего пилота Кристина Бьянки.



«Хотим сообщить, что магазин ассоциации Жюля Бьянки в Бриньоле вчера вечером был ограблен. Мы думаем, что злоумышленники попытаются продать то, что они украли — мужские и женские футболки, мужские и женские рубашки-поло и так далее», — написала Кристина Бьянки на своей странице в «Фейсбуке».



Напомним, Жюль Бьянки скончался 17 июля 2015 года. Во время Гран-при Японии в октябре 2014 года он попал в аварию, столкнувшись с эвакуатором. От полученных травм пилот впал в кому. Бьянки стал первым погибшим пилотом от травм, полученных во время этапа Формулы-1 с 1994 года, когда во время гран-при Сан-Марино погиб Айртон Сенна.



Ассоциация Жюля Бьянки собирает средства для больницы в Ницце, где врачи до последнего боролись за жизнь гонщика.