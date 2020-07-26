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Магазин, собирающий средства для ассоциации имени Жюля Бьянки, был ограблен

Магазин, собирающий средства для ассоциации имени Жюля Бьянки, был ограблен
Авто / Формула-1 0

Магазин, собирающий средства для ассоциации Жюля Бьянки, ограбили. Об ограблении сообщила мать погибшего пилота Кристина Бьянки.

«Хотим сообщить, что магазин ассоциации Жюля Бьянки в Бриньоле вчера вечером был ограблен. Мы думаем, что злоумышленники попытаются продать то, что они украли — мужские и женские футболки, мужские и женские рубашки-поло и так далее», — написала Кристина Бьянки на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, Жюль Бьянки скончался 17 июля 2015 года. Во время Гран-при Японии в октябре 2014 года он попал в аварию, столкнувшись с эвакуатором. От полученных травм пилот впал в кому. Бьянки стал первым погибшим пилотом от травм, полученных во время этапа Формулы-1 с 1994 года, когда во время гран-при Сан-Марино погиб Айртон Сенна.

Ассоциация Жюля Бьянки собирает средства для больницы в Ницце, где врачи до последнего боролись за жизнь гонщика.

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