Куартараро: продолжу побеждать и после возвращения Марка Маркеса
Гонщик команды SRT Yamaha Фабио Куартараро считает, что он сможет продолжать побеждать в гонках MotoGP и после возвращения в строй Марка Маркеса.
«Мне не нужно ничего доказывать. Я выиграл уже два раза и уверен, что продолжу побеждать и после возвращения Марка Маркеса. Если выиграю, то хорошо, если нет — попробую в следующий раз.
Что касается ситуации в чемпионате, то посмотрим, потому что ближайшие три этапа пройдут на трассах в Брно и Шпильберге, где у нас могут возникнуть сложности. Но следующие две гонки пройдут в Мизано, а там наш байк должен неплохо себя чувствовать. Посмотрим, что получится, потому что не всегда нужно думать только о победе», — приводит слова Фабио Куартараро Speed Week.
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