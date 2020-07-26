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Куартараро: продолжу побеждать и после возвращения Марка Маркеса

Куартараро: продолжу побеждать и после возвращения Марка Маркеса
Авто / Мотогонки 0

Гонщик команды SRT Yamaha Фабио Куартараро считает, что он сможет продолжать побеждать в гонках MotoGP и после возвращения в строй Марка Маркеса.

«Мне не нужно ничего доказывать. Я выиграл уже два раза и уверен, что продолжу побеждать и после возвращения Марка Маркеса. Если выиграю, то хорошо, если нет — попробую в следующий раз.

Что касается ситуации в чемпионате, то посмотрим, потому что ближайшие три этапа пройдут на трассах в Брно и Шпильберге, где у нас могут возникнуть сложности. Но следующие две гонки пройдут в Мизано, а там наш байк должен неплохо себя чувствовать. Посмотрим, что получится, потому что не всегда нужно думать только о победе», — приводит слова Фабио Куартараро Speed Week.

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