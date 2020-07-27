Феттель объяснил, почему никогда не станет экспертом на ТВ

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель признался, что никогда не пойдёт работать экспертом на телевидение, и объяснил почему.
Действующий контракт Феттеля с «Феррари» истекает после сезона-2020, и в теории он может покинуть Формулу-1, если не договорится ни с одной из других команд.
«Я не вижу себя в качестве эксперта на ТВ. Я люблю поговорить, но не уверен, что окажусь там в хороших руках.
Думаю, легче отвечать на вопросы, чем спрашивать что-то и следить за тем, в каком направлении развивается дискуссия. Не думаю, что это просто. Надо готовиться к этому и так далее. Возможно, с течением времени навыки улучшаются, но не знаю», — приводит слова немца Grandprix247.
После трёх этапов сезона на счету Феттеля девять очков. Он занимает 10-е место в личном зачёте.
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