Глава «Рейсинг Пойнт»: первая копия «Мерседеса» была на несколько секунд медленнее

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал о трудностях, сопутствовавших коллективу при подготовке к сезону-2020. Напомним, инженеры «Рейсинг Пойнт», разрабатывая новую машину, взяли за основу прошлогодний автомобиль «Мерседеса», лучшей команды последних лет.

«Без риска ничего не бывает. Мы не знали, что то, что мы делаем, выведет нас на уровень, которого мы достигли сейчас.

Был большой риск, что мы сделаем шаг назад. Действительно, когда мы начали воплощать в аэродинамической трубе идеи, которые мы видели на чертежах, мы сделали большой шаг назад. Имею в виду, что шаг назад был огромный. Поначалу машина ехала на несколько секунд на круге медленнее», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.

После трёх этапов сезона на счету «Рейсинг Пойнт» 40 очков. Команда занимает четвёртое место в Кубке конструкторов.