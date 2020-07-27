Марко предположил, что «Ред Булл» не позволили бы доминировать так, как «Мерседесу»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко предположил, что, если бы «быки» в годы доминирования отрывались от соперников так, как это делает сейчас «Мерседес», руководство Формулы-1 нарочно старалось бы их притормозить.
«Ред Булл» доминировал в Формуле-1 с 2010 по 2013 год. В этот период команда завоевала четыре Кубка конструкторов, а её гонщик Себастьян Феттель стал четырёхкратным чемпионом мира.
«Почему «Мерседес» столь открыто демонстрирует своё превосходство? В наши лучшие годы мы не старались проезжать так каждую гонку. Мосли и Берни (тогдашний президент ФИА Макс Мосли и бывший глава Ф-1 Берни Экклстоун. — Прим. «Чемпионата») немедленно притормозили бы нас. Впрочем, это и так случалось достаточно часто», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
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