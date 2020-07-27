Хэмилтон извинился за публикацию видео с теорией заговора о вакцине от коронавируса

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон извинился за публикацию видео с критикой Билла Гейтса относительно лжи о испытаниях вакцины от коронавируса. Ранее Хэмилтон опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором раскрывается теория заговора относительно испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 и участия в этом Билла Гейтса.



«Привет, ребята. Я заметил несколько комментариев в моём предыдущем посте о вакцине против коронавируса и хотел бы прояснить мои мысли по этому поводу, поскольку я понимаю, почему они могли быть неверно истолкованы. Во-первых, я действительно не видел закреплённого комментария, так что это полностью моя вина, я очень уважаю благотворительную деятельность Билла Гейтса.



Также я хочу прояснить, что я не против вакцины, и, без сомнения, это будет важно в борьбе с коронавирусом, и я надеюсь, что её разработка поможет спасти жизни людей. Однако после просмотра видео я понял, что до сих пор существует неопределённость в отношении побочных эффектов и того, как это всё будет финансироваться. Возможно, я не всегда правильно формулирую свои посты, я всего лишь человек, но я учусь по ходу дела», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».