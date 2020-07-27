Норрис: Формула-1 сейчас больше похожа на Формулу-«Рено»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что скучает по болельщикам на трибунах.
«Я очень скучал по болельщикам, скучал по атмосфере. Формула-1 сейчас больше похожа на Формулу-»Рено", когда вы едете на гонку и там не так много болельщиков. Или на Формулу-3, где на трибунах не так много фанатов. И в некотором роде это похоже на картинг, когда вы просто едете на гонку, а не устроить отличное шоу для кого-то. Это странно. Уверен, что каждый пилот и даже инженеры и механики скучают по атмосфере и эмоциям зрителей.
Ещё хуже от того, что впереди меня ждёт две домашние гонки, где было бы просто потрясающе видеть фанатов на трибунах. В прошлом году я получил потрясающий опыт, отправившись на первую свою домашнюю гонку. Выйти на сцену перед тысячами людей. Я действительно скучаю по этому. Именно люди делают гонку домашней. В остальном — это просто очередной Гран-при в календаре", — приводит слова Норриса Motorsport.
- 27 июля 2020
-
18:44
-
17:54
-
17:24
-
16:38
-
15:51
-
14:01
-
13:10
-
12:12
-
11:14
-
10:11
-
09:10
-
00:46
- 26 июля 2020
-
23:55
-
23:04
-
21:57
-
20:19
-
19:55
-
19:39
-
18:04
-
16:59
-
15:59
-
14:58
-
12:45
-
12:16
-
10:36
-
09:49
-
00:52
- 25 июля 2020
-
23:54
-
23:08
-
22:57
-
21:50
-
21:48
-
20:56
-
19:59
-
18:54