Норрис: Формула-1 сейчас больше похожа на Формулу-«Рено»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что скучает по болельщикам на трибунах.



«Я очень скучал по болельщикам, скучал по атмосфере. Формула-1 сейчас больше похожа на Формулу-»Рено", когда вы едете на гонку и там не так много болельщиков. Или на Формулу-3, где на трибунах не так много фанатов. И в некотором роде это похоже на картинг, когда вы просто едете на гонку, а не устроить отличное шоу для кого-то. Это странно. Уверен, что каждый пилот и даже инженеры и механики скучают по атмосфере и эмоциям зрителей.



Ещё хуже от того, что впереди меня ждёт две домашние гонки, где было бы просто потрясающе видеть фанатов на трибунах. В прошлом году я получил потрясающий опыт, отправившись на первую свою домашнюю гонку. Выйти на сцену перед тысячами людей. Я действительно скучаю по этому. Именно люди делают гонку домашней. В остальном — это просто очередной Гран-при в календаре", — приводит слова Норриса Motorsport.