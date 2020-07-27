Ф-1 обяжет всех пилотов принять участие в акции против расизма перед ГП Великобритании

Формула-1 организует акцию протеста против расизма перед стартом гонки Гран-при Великобритании, сообщает BBC. Руководство Формулы-1 и ФИА сообщили командам, что для антирасистского протеста будет отведено определённое время, предусмотренное в графике перед гонкой.
Все пилоты будут обязаны собраться вместе и надеть специальные футболки, однако по-прежнему каждый пилот будет вправе сам выбирать, как именно поддержать протест — вставать на одно колено или нет.
Напомним, после Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон раскритиковал Формулу-1 за сумбурное проведение акции против расизма перед Гран-при Венгрии. Организаторы не выделили время для акции в расписании, в связи с чем пилотам пришлось бежать, чтобы успеть на акцию протеста, а в телетрансляции акция не оказалась эффективно показана.
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