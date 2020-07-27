Штайнер — о штрафе в Венгрии: мы сделаем так снова

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал штраф команды на Гран-при Венгрии.



«Уверен, мы так же сделаем и в следующий раз. Десять секунд штрафа — весьма сомнительно, но такие штрафы нельзя оспорить. Раньше никто так не поступал, так что в правилах нет чёткого определения, за что именно наложен штраф. Нужно оставить это в прошлом, но в итоге наше решение обострило борьбу в гонке. Не думаю, что в будущем нам не стоит рисковать. Иначе в гонках останутся только те, кто считают», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.



Напомним, оба пилота «Хааса» — Кевин Магнуссен и Ромен Грожан — получили 10-секундные штрафы от стюардов Гран-при Венгрии Формулы-1. Стюарды постановили, что гонщики получали инструкции из боксов во время прогревочного круга, что запрещено регламентом.



С учётом наказания Магнуссен опустился в итоговом протоколе с девятого места на десятое, пропустив вперёд пилота «Макларена» Карлоса Сайнса. Тем не менее датчанин принёс «Хаасу» первое очко в сезоне-2020 Формулы-1.