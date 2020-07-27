Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель должен дать ответ «Астон Мартин» до 31 июля, сообщает Auto Bild. Именно в этот день у команды истекает возможность досрочного расторжения контракта с мексиканцем Серхио Пересом. В случае расторжения контракта команда выплатит Пересу многмиллионную неустойку.



По информации источника, будущее Переса напрямую зависит от того, какой ответ даст Себастьян Феттель. Таким образом, будущее четырёхкратного чемпиона мира может решиться ещё до старта Гран-при Великобритании.



Напомним, с 2021 года место Феттеля в «Феррари» займёт Карлос Сайнс. Себастьян Феттель может завершить карьеру или взять паузу в год после окончания сезона-2020. В настоящий момент у немецкого гонщика нет контракта на сезон-2021.