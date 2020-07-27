Бинотто выразил недовольство тем, что другие мотористы не закрывали базы на перерыв
Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто недоволен тем, что моторный отдел команды ушёл на перерыв весной, в то время как мотористы из «Хонды» продолжали работу.
«Мы разрабатывали улучшения, которые не сможем внедрить в нынешнем сезоне, поскольку у нас был длинный перерыв в работе, в отличие от других мотористов», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.com.
По словам технического директора ФИА по формульным сериям Николаса Томбасиса, закрытие базы «Хонды» в другие сроки было вызвано неясной ситуацией с коронавирусом в Японии. По словам Томбасиса, никто не мог дать гарантии, что в Японии не введут карантин летом, из-за чего «Хонде» пришлось бы дважды закрывать свою базу.
- 28 июля 2020
-
00:53
- 27 июля 2020
-
23:58
-
22:56
-
21:59
-
20:53
-
19:51
-
18:44
-
17:54
-
17:24
-
16:38
-
15:51
-
14:01
-
13:10
-
12:12
-
11:14
-
10:11
-
09:10
-
00:46
- 26 июля 2020
-
23:55
-
23:04
-
21:57
-
20:19
-
19:55
-
19:39
-
18:04
-
16:59
-
15:59
-
14:58
-
12:45
-
12:16
-
10:36
-
09:49
-
00:52
- 25 июля 2020
-
23:54
-
23:08
Партнерский контент