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Бинотто выразил недовольство тем, что другие мотористы не закрывали базы на перерыв

Бинотто выразил недовольство тем, что другие мотористы не закрывали базы на перерыв
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто недоволен тем, что моторный отдел команды ушёл на перерыв весной, в то время как мотористы из «Хонды» продолжали работу.

«Мы разрабатывали улучшения, которые не сможем внедрить в нынешнем сезоне, поскольку у нас был длинный перерыв в работе, в отличие от других мотористов», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.com.

По словам технического директора ФИА по формульным сериям Николаса Томбасиса, закрытие базы «Хонды» в другие сроки было вызвано неясной ситуацией с коронавирусом в Японии. По словам Томбасиса, никто не мог дать гарантии, что в Японии не введут карантин летом, из-за чего «Хонде» пришлось бы дважды закрывать свою базу.

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