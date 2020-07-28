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Вассёр: наш квалификационный темп — катастрофа

Вассёр: наш квалификационный темп — катастрофа
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал о проблемах команды.

«У нас было несколько деталей в работе, когда мы приехали в Мельбурн и мы привезли их в Шпильберг. Но этого оказалось недостаточно. У нас всё неплохо с гоночным темпом, но квалификационный темп — катастрофа. Команде нужно сохранять спокойствие и не слишком остро реагировать на неудачи.

Мы должны быть реалистами. У нас будет этот дефицит, пока мы не сможем заставить наш пакет работать в квалификации. Это займёт время, поскольку сейчас у нас есть некоторая неопределённость с нашим бюджетом, нам нужно затянуть пояса, пока мы не будем знать о том, сколько гонок нас ждёт в календаре этого года», — приводит слова Фредерика Вассёра Auto Hebdo.

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