Вассёр: наш квалификационный темп — катастрофа

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал о проблемах команды.



«У нас было несколько деталей в работе, когда мы приехали в Мельбурн и мы привезли их в Шпильберг. Но этого оказалось недостаточно. У нас всё неплохо с гоночным темпом, но квалификационный темп — катастрофа. Команде нужно сохранять спокойствие и не слишком остро реагировать на неудачи.



Мы должны быть реалистами. У нас будет этот дефицит, пока мы не сможем заставить наш пакет работать в квалификации. Это займёт время, поскольку сейчас у нас есть некоторая неопределённость с нашим бюджетом, нам нужно затянуть пояса, пока мы не будем знать о том, сколько гонок нас ждёт в календаре этого года», — приводит слова Фредерика Вассёра Auto Hebdo.