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Норрис порадовался, что обновления «Феррари» не работают

Норрис порадовался, что обновления «Феррари» не работают
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал неудачи «Феррари» на старте сезона-2020. К Гран-при Венгрии итальянская команда подготовила новинки, но они сработали не так, как рассчитывали инженеры.

«У нас ещё будут обновления. «Феррари», похоже, оказалась в трудной ситуации. Они подготовили большое обновление к Будапешту. Для нас ситуация выглядит более обнадёживающей, чем мы ожидали, поскольку они и близко не показывают той скорости, к которой мы привыкли.

У нас есть возможность победить «Феррари». У нас есть шанс бороться с ними на протяжении всего сезона», — приводит слова Норриса Grandprix247.

После трёх этапов сезона «Феррари», на счету которой 27 очков, занимает пятое место в Кубке конструкторов. «Макларен» с 41 очком идёт третьим.

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