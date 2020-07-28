Норрис порадовался, что обновления «Феррари» не работают

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал неудачи «Феррари» на старте сезона-2020. К Гран-при Венгрии итальянская команда подготовила новинки, но они сработали не так, как рассчитывали инженеры.

«У нас ещё будут обновления. «Феррари», похоже, оказалась в трудной ситуации. Они подготовили большое обновление к Будапешту. Для нас ситуация выглядит более обнадёживающей, чем мы ожидали, поскольку они и близко не показывают той скорости, к которой мы привыкли.

У нас есть возможность победить «Феррари». У нас есть шанс бороться с ними на протяжении всего сезона», — приводит слова Норриса Grandprix247.

После трёх этапов сезона «Феррари», на счету которой 27 очков, занимает пятое место в Кубке конструкторов. «Макларен» с 41 очком идёт третьим.