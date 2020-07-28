Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Босс Формулы-1 Росс Браун: нам повезло, что у нас есть очень талантливый Даниил Квят

Босс Формулы-1 Росс Браун: нам повезло, что у нас есть очень талантливый Даниил Квят
Авто / Формула-1 0

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун порадовался, что в пелотоне есть гонщик из России. Напомним, 26-летний уроженец Уфы Даниил Квят выступает за «Альфа Таури».

Брауна спросили, когда российский гонщик сможет бороться за титул чемпиона мира в Формуле-1 и кто это может быть.

«Я думаю, мы хотим, чтобы у каждого пилота и команды был шанс выиграть. Новые правила и регламенты, безусловно, помогут сократить разрыв между участниками и обеспечить более контактные гонки.

Нам повезло, что у нас сейчас на стартовой решётке есть очень талантливый Даниил Квят, и он продемонстрировал большой потенциал. В последние годы мы видели других талантливых гонщиков из России, и было бы здорово увидеть больше. В новую эпоху у российских гонщиков будет больше возможностей выступать в конкурентоспособной команде», — цитирует его ТАСС.

Квят вспомнил второе место на ГП Венгрии — 2015. Это его лучший результат в Формуле-1
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020