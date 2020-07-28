Босс Формулы-1 Росс Браун: нам повезло, что у нас есть очень талантливый Даниил Квят

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун порадовался, что в пелотоне есть гонщик из России. Напомним, 26-летний уроженец Уфы Даниил Квят выступает за «Альфа Таури».
Брауна спросили, когда российский гонщик сможет бороться за титул чемпиона мира в Формуле-1 и кто это может быть.
«Я думаю, мы хотим, чтобы у каждого пилота и команды был шанс выиграть. Новые правила и регламенты, безусловно, помогут сократить разрыв между участниками и обеспечить более контактные гонки.
Нам повезло, что у нас сейчас на стартовой решётке есть очень талантливый Даниил Квят, и он продемонстрировал большой потенциал. В последние годы мы видели других талантливых гонщиков из России, и было бы здорово увидеть больше. В новую эпоху у российских гонщиков будет больше возможностей выступать в конкурентоспособной команде», — цитирует его ТАСС.
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