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Бывший инженер «Феррари» дал прогноз на Гран-при Великобритании

Бывший инженер «Феррари» дал прогноз на Гран-при Великобритании
Авто / Формула-1 0

Кес ван де Гринт, который ранее был инженером «Феррари» по работе с шинами, дал прогноз на Гран-при Великобритании, который в ближайшие выходные пройдёт в Сильверстоуне. По мнению специалиста, «Мерседес» не встретит реальной конкуренции, а Макс Ферстаппен («Ред Булл») должен будет побороться с гонщиками «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом и Лэнсом Строллом за третье место.

«Не думаю, что нужно быть ясновидящим, чтобы предсказать, что «Мерседес» хорошо выступит в Сильверстоуне. Подиум стал бы потрясающим достижением для Макса Ферстаппена. Скажу даже, если он финиширует в первой пятёрке, это уже будет для него хорошим результатом.

В обычных условиях машины «Рейсинг Пойнт» должны быть очень быстры. Но у них нет по-настоящему хороших гонщиков. Может, за счёт этого Макс обеспечит результат», — приводит слова инженера GP Blog.

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