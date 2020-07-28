«Альфа Таури» вспомнила подиум Даниила Квята на Гран-при Германии
Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Альфа Таури» напомнила болельщикам, что год назад российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завоевал подиум на Гран-при Германии на «Хоккенхаймринге». Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала видеоролик, в котором показан финиш россиянина на третьем месте, его радиопереговоры с командой и празднования сотрудников «Торо Россо» на пит-лейне трассы.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
Победу на Гран-при Германии 2019 года одержал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Большая часть гонки проходила на мокрой трассе.
- 28 июля 2020
-
14:34
-
14:13
-
13:31
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:25
-
11:36
-
11:12
-
10:11
-
09:10
-
00:53
- 27 июля 2020
-
23:58
-
22:56
-
21:59
-
20:53
-
19:51
-
18:44
-
17:54
-
17:24
-
16:38
-
15:51
-
14:01
-
13:10
-
12:12
-
11:14
-
10:11
-
09:10
-
00:46
- 26 июля 2020
-
23:55
-
23:04
-
21:57
-
20:19
-
19:55
Партнерский контент