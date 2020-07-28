«Альфа Таури» вспомнила подиум Даниила Квята на Гран-при Германии

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Альфа Таури» напомнила болельщикам, что год назад российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят завоевал подиум на Гран-при Германии на «Хоккенхаймринге». Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала видеоролик, в котором показан финиш россиянина на третьем месте, его радиопереговоры с командой и празднования сотрудников «Торо Россо» на пит-лейне трассы.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Победу на Гран-при Германии 2019 года одержал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Большая часть гонки проходила на мокрой трассе.