Ветерану автоспорта Алессандро Дзанарди провели четвёртую операцию, его состояние оценивается как стабильное, сообщает GrandPX.news. Ранее 53-летний гонщик был переведён в отделение интенсивной терапии в одну из больниц Милана, после того как ему стало хуже во время пребывания в специализированном центре восстановления и функциональной реабилитации.

Напомним, 19 июня Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.

В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.