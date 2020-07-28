«Ред Булл» и «Хонда» на фоне поражений от «Мерседеса» проведут совещание

Представители «Ред Булл» и «Хонды» проведут встречу в преддверии Гран-при Великобритании, чтобы обсудить итоги первых трёх этапов сезона. Об этом рассказал руководитель проекта «Хонды» в Формуле-1 Масаси Ямамото.

«Необходимо, чтобы «Ред Булл» и «Хонда поделились мыслями о том, что сейчас команда не в той ситуации, чтобы сражаться с «Мерседесом». Поэтому мы решили созвать совещание с участием руководителей перед Сильверстоуном.

Это не экстренное совещание. Мы уже несколько раз беседовали в ходе первых трёх этапов. Но сейчас мы сделаем это как следует. Мне хотелось бы обсудить машину RB16, развитие мотора «Хонды» и то, как мы будем продолжать бороться в будущем», — приводит его слова GrandPX.news.