Даниил Квят оценил мощность мотора «Хонды»

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», оценил мощность двигателей «Хонды», которые стоят на машинах итальянской команды. Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что новые технические директивы ФИА, появившиеся перед сезоном, спровоцировали падение мощности.

«Конечно, у нас не было резкого падения мощности, если сравнивать с прошлым годом. Не знаю, может, у кого-то такое и было. Но у нас не было.

Разумеется, было бы неплохо иметь больше мощности. Сейчас, похоже, есть команды, которые на прямых чуть быстрее нас. Особенно в квалификации. «Хонде» ещё есть над чем поработать, но ничего серьёзного не предвидится», — приводит слова россиянина RaceFans.

После трёх этапов сезона на счету Квята одно очко. Он занимает 15-е место в личном зачёте.