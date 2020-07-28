Джордан: не стал бы нанимать Феттеля на месте «Рейсинг Пойнт»

Бывший владелец команды «Джордан» Эдди Джордан поделился мнением о пилоте «Феррари» Себастьяне Феттеле. Ирландский бизнесмен признался, что на месте владельцев «Рейсинг Пойнт» не стал бы приглашать в свою команду немца.
По окончании текущего сезона Феттель покинет «Феррари». По слухам, он перейдёт в «Рейсинг Пойнт».
«Себастьяна будет очень не хватать Формуле-1. Конечно, у него было несколько ужасных лет в «Феррари». В таком возрасте сложно вернуть былой энтузиазм.
Нанял бы я Феттеля? Думаю, что нет. Ведь сейчас так много молодых ребят, которые могут его вытеснить. Год назад мало кто думал, что Шарль Леклер сможет во многих смыслах уничтожить Феттеля уже в первый сезон. Но он это сделал.
Говорят, что Феттель боролся бы на равных с Льюисом Хэмилтоном, будь у него соответствующая машина. Но сейчас он не может сравниться даже с Леклером», — цитирует Джордана GrandPrix247 со ссылкой на подкаст F1 Nation.
- 28 июля 2020
-
18:12
-
16:15
-
15:22
-
14:34
-
14:13
-
13:31
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:25
-
11:36
-
11:12
-
10:11
-
09:10
-
00:53
- 27 июля 2020
-
23:58
-
22:56
-
21:59
-
20:53
-
19:51
-
18:44
-
17:54
-
17:24
-
16:38
-
15:51
-
14:01
-
13:10
-
12:12
-
11:14
-
10:11
-
09:10
-
00:46
- 26 июля 2020
-
23:55
-
23:04