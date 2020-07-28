Джордан: не стал бы нанимать Феттеля на месте «Рейсинг Пойнт»

Бывший владелец команды «Джордан» Эдди Джордан поделился мнением о пилоте «Феррари» Себастьяне Феттеле. Ирландский бизнесмен признался, что на месте владельцев «Рейсинг Пойнт» не стал бы приглашать в свою команду немца.

По окончании текущего сезона Феттель покинет «Феррари». По слухам, он перейдёт в «Рейсинг Пойнт».

«Себастьяна будет очень не хватать Формуле-1. Конечно, у него было несколько ужасных лет в «Феррари». В таком возрасте сложно вернуть былой энтузиазм.

Нанял бы я Феттеля? Думаю, что нет. Ведь сейчас так много молодых ребят, которые могут его вытеснить. Год назад мало кто думал, что Шарль Леклер сможет во многих смыслах уничтожить Феттеля уже в первый сезон. Но он это сделал.

Говорят, что Феттель боролся бы на равных с Льюисом Хэмилтоном, будь у него соответствующая машина. Но сейчас он не может сравниться даже с Леклером», — цитирует Джордана GrandPrix247 со ссылкой на подкаст F1 Nation.