В «Феррари» ответили на критику Хэмилтона насчёт недостаточной борьбы с расизмом

Председатель совета директоров «Феррари» Джон Элканн прокомментировал призыв пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона к более активной борьбе с расизмом.

«Идеи и приверженность Хэмилтона важны и дороги нам. «Феррари» была первой и единственной компанией, которая ввела сертификат равных зарплат в Италии. Он гарантирует одинаковую зарплату мужчинам и женщинам при выполнении одинаковых задач», — цитирует Элканна Gazzetta dello Sport.

«Пока мы могли видеть, как механики „Ред Булл“ преклоняют колени, и, думаю, это здорово. Но если посмотреть, например, на „Феррари“, в которой работают тысячи людей, я не слышал ничего о том, считает ли „Феррари“ себя ответственной за происходящее и собираются ли они что-то делать для своего будущего», — ранее заявил Хэмилтон.