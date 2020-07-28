У Албона сменился гоночный инженер в «Ред Булл»
Пресс-служба «Ред Булл» сообщила о смене гоночного инженера, который работает с пилотом команды Александером Албоном. Теперь с Албоном будет работать Саймон Ренни.
Саймон — опытный гоночный инженер. Начинал работать в Формуле-1 ещё в 2004 году. В 2013-м присоединился к «Ред Булл». Специалист работал с Марком Уэббером, а с 2014 по 2018 год — с Даниэлем Риккардо. После этого прекратил работу с пилотами, но руководство «Ред Булл» решило вернуть его на прежнюю должность. В свою очередь Майк Лагг, работавший с Албоном, теперь будет направлен на базу команды.
Албон неубедительно выглядел на старте нового сезона Формулы-1. В итоге появились слухи, согласно которым он может лишиться места в команде на следующий год.
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