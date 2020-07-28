Ландо Норрис: антирасистские протесты не кончатся до тех пор, пока не произойдут перемены

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о протестах, направленных на привлечение внимание к проблемам расизма. Пилоты Формулы-1 примкнули к борьбе с расизмом. Многие из них становятся на одно колено перед гонками. В то же время пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон критиковал руководство Формулы-1 за недостаточное внимание к этой проблеме.
«Мы все равные, каждый пилот. Когда мы действуем вместе, наши усилия имеют более важное значение. И мы все хотим, чтобы у каждого были равные возможности. Протесты не закончатся до тех пор, пока не произойдут перемены, а мы не добьёмся результата, на который рассчитываем», — цитирует Норриса GPBlog.
Антирасистские акции стали набирать обороты после того, как полицейские в США во время задержания случайно убили афроамериканца Джорджа Флойда.
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