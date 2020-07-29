В «Феррари» нашли пользу от неудачного старта сезона

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис выразил мнение, что неудачный старт сезона в исполнении итальянской команды поспособствует закалке характера.
После трёх этапов сезона «Феррари» занимает пятое место в Кубке конструкторов. На счету команды 27 очков. У «Мерседеса», возглавляющего общий зачёт, 121 очко.
«Команда провела несколько дней на базе, чтобы перестроиться после трёх этапов подряд. Мы возвращаемся на трассу с явным намерением добиться максимально возможного результата.
Такие старты сезона закаляют характер. Мы знаем, что можем положиться на команду, гонщиков и болельщиков. Не существует волшебной формулы, которая быстро изменила бы ситуацию. Впереди у нас много тяжёлой работы. Но именно для этого мы и выступаем», — приводит слова Мекиса пресс-служба команды.
Гран-при Великобритании пройдёт с 31 июля по 2 августа.
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