ВТБ стал совладельцем трассы «Игора Драйв»
Банк ВТБ стал владельцем 15-процентной доли в компании, реализующей проект развития комплекса «Игора Драйв» в Ленобласти. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Комплекс «Игора Драйв» был достроен в 2019 году. Он включает в себя 10 профессиональных трасс для шоссейно-кольцевых гонок, картинга, испытаний внедорожников, трассы для ралли-кросса и мотокросса. Площадь автодрома составляет 100 га. Протяжённость главного трека комплекса составляет 4,08 км.
Сообщается, что банк приобрёл долю предпринимателя и автогонщика Владимира Васильева. Согласно ЕГРЮЛ, у Васильева в ООО «Игора Драйв» осталась 10-процентная доля.
Напомним, в минувшие выходные на новой трассе «Игора Драйв» состоялся этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).
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