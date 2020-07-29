Русинов: рассчитываю увидеть Квята на пьедестале

Чемпион мира в гонках на выносливость в классе LMP2 пилот G-Drive Racing Роман Русинов высказался о перспективах российского гонщика Формулы-1 Даниила Квята («Альфа Таури») в сезоне-2020.
После трёх этапов сезона на счету россиянина одно очко. Он занимает 15-е место в личном зачёте.
Русинова спросили, оправдал ли Квят его ожидания на старте сезона.
«Вопрос сложный, но в целом Даня выглядел неплохо. Будем болеть, смотреть на его выступления и желать успеха. Я не Нострадамус, конечно, но очень хочется надеяться, что на каких-то трассах в этом году мы увидим и его борьбу за топ-3. Рассчитываю увидеть Квята на пьедестале.
Знаю, что Даниил — большой молодец. Это лучший российский пилот на сегодняшний день. Верю в его успех», — приводит слова Русинова «Матч ТВ».
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