«Феррари» предлагала разрешить клиентские шасси в ходе переговоров по бюджетам

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что «Скудерия» предлагала разрешить использование в Формуле-1 клиентских шасси, которые запрещены с 2008 года.
Ранее было решено, что переход на новый регламент, который изначально планировался в 2021-м, перенесли на 2022 год, а вот ограничение бюджетов в размере $ 145 млн на сезон вступит в силу уже в 2021 году.
«Мы в «Феррари» предлагали рассмотреть возвращение клиентских шасси, как в MotoGP. Но предложение отклонили все команды, Формула-1 и ФИА. И мы это полностью понимаем. Мы все вместе приняли такое решение», — приводит слова Бинотто Autosport.
Напомним, недавно «Рено» подала протест на «Рейсинг Пойнт», чьи инженеры, по мнению французской команды, незаконно скопировали прошлогодний автомобиль «Мерседеса».
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