Вольф объяснил, почему «Мерседес» делает ставку на пару Хэмилтон — Боттас

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему, по его мнению, пара пилотов Льюис Хэмилтон — Валттери Боттас является наилучшим вариантом для команды. Гонщики являются напарниками уже четвёртый сезон.

«Мы полностью довольны нашими пилотами. Оба быстры. Валттери даёт результат, когда у Льюиса плохой день. А в хорошие дни Льюис непобедим.

Они в хороших отношениях, а это очень важно. Если в команде два эгоманьяка, завоевать командный титул будет сложно. Они оба уважают команду и оказывают позитивное влияние на коллектив. Поэтому они являются наилучшим решением для нас», — цитирует Вольфа Auto Motor und Sport.

Он добавил, что команда вновь станет приносить прибыль не в 2021 году, а в 2022-м

«Вероятно, не в следующем сезоне — из-за ограничительных мер, на которые требуются средства. Уже с 2022-го», — сказал он.