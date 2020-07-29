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Вольф объяснил, почему «Мерседес» делает ставку на пару Хэмилтон — Боттас

Вольф объяснил, почему «Мерседес» делает ставку на пару Хэмилтон — Боттас
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему, по его мнению, пара пилотов Льюис ХэмилтонВалттери Боттас является наилучшим вариантом для команды. Гонщики являются напарниками уже четвёртый сезон.

«Мы полностью довольны нашими пилотами. Оба быстры. Валттери даёт результат, когда у Льюиса плохой день. А в хорошие дни Льюис непобедим.

Они в хороших отношениях, а это очень важно. Если в команде два эгоманьяка, завоевать командный титул будет сложно. Они оба уважают команду и оказывают позитивное влияние на коллектив. Поэтому они являются наилучшим решением для нас», — цитирует Вольфа Auto Motor und Sport.

Он добавил, что команда вновь станет приносить прибыль не в 2021 году, а в 2022-м

«Вероятно, не в следующем сезоне — из-за ограничительных мер, на которые требуются средства. Уже с 2022-го», — сказал он.

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