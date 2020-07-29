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Хэмилтон признался, что записал песню с Кристиной Агилерой под псевдонимом XDNA

Хэмилтон признался, что записал песню с Кристиной Агилерой под псевдонимом XDNA
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что он участвовал в записи одного из новых треков Кристины Агилеры под псевдонимом XDNA. Ранее в СМИ появлялись предположения, что именно Хэмилтон звучит на композиции под названием Pipe под именем XDNA.

«Да, эта невероятно красивая и талантливая девушка обратилась ко мне какое-то время назад и попросила принять участие в записи альбома. Я не мог в это поверить и зацепился за эту возможность. План был в том, чтобы вы сначала услышали музыку, а затем уже узнали, что это был я. По этой причине мы использовали другое имя. Но в итоге всё вышло не так, как мы планировали изначально. Может быть, в итоге я просто стеснялся признаться. Но теперь я хотел бы сказать, что XDNA — это действительно я. Для меня это было большой честью, и я очень благодарен Кристине за возможность проявить свой голос», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».

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