Вольф не знает, почему моторы «Мерседеса» начали дымить в этом году
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф не знает, с чем связаны выбросы дыма на моторах немецкого концерна в 2020 году.
«В прошлом году „Феррари“ столкнулась с проблемами со стороны двигателей, так что мы пошли в новом направлении, чтобы улучшить производительность. Проблема в прошлом, мы больше не требуем раскрытия соглашения между ФИА и „Феррари“. Думаю, ФИА проделала отличную работу по ужесточению правил, так что лазеек больше нет. Выбросы дыма? Мы не знаем, с чем это связано, но это точно не проблема надёжности. Мы сможем обсудить это в Сильверстоуне», — приводит слова Тото Вольфа Nextgen-Auto.
Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс считает, что выброс дыма вызван именно сжиганием масла.
- 29 июля 2020
-
20:07
-
18:33
-
17:32
-
15:24
-
14:13
-
13:10
-
13:01
-
12:10
-
11:12
-
10:12
-
09:01
- 28 июля 2020
-
23:13
-
21:53
-
20:49
-
19:20
-
18:12
-
16:15
-
15:22
-
14:34
-
14:13
-
13:31
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:25
-
11:36
-
11:12
-
10:11
-
09:10
-
00:53
- 27 июля 2020
-
23:58
-
22:56
-
21:59
-
20:53
Партнерский контент