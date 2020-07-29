Вольф не знает, почему моторы «Мерседеса» начали дымить в этом году

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф не знает, с чем связаны выбросы дыма на моторах немецкого концерна в 2020 году.



«В прошлом году „Феррари“ столкнулась с проблемами со стороны двигателей, так что мы пошли в новом направлении, чтобы улучшить производительность. Проблема в прошлом, мы больше не требуем раскрытия соглашения между ФИА и „Феррари“. Думаю, ФИА проделала отличную работу по ужесточению правил, так что лазеек больше нет. Выбросы дыма? Мы не знаем, с чем это связано, но это точно не проблема надёжности. Мы сможем обсудить это в Сильверстоуне», — приводит слова Тото Вольфа Nextgen-Auto.



Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс считает, что выброс дыма вызван именно сжиганием масла.