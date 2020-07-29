Двигатели «Феррари» превосходили моторы «Мерседес» на 68 л.с. в 2019 году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что в сезоне-2019 моторы «Мерседес» испытывали дефицит мощности относительно двигателей «Феррари» в размере 68 л.с.
«Не знаю, где у других команд сильные и слабые стороны, могу судить только о нашей производительности. Мы сделали всё, чтобы найти прибавку в производительности. Сотрудничество между заводами в Бриксворте и Брэкли было сильным, два департамента объединились и работали вместе над аэродинамикой и мощностью.
Соотношение прижимной силы и сопротивления воздуха правильно сбалансировано в нынешнем автомобиле. У нас хорошее сцепление во всех поворотах, но мы всё ещё видим слабые места в медленных поворотах. В некоторых гонках в прошлом году испытывали дефицит мощности в 68 лошадиных сил. Возникла задача извлечь дополнительную мощность. Это можно было сделать только при доработке ДВС, так что мы перевернули каждый камень, чтобы найти больше мощности», — приводит слова Тото Вольфа Auto Motor und Sport.
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