Сайнс был удивлён уровнем анализа пилотов в «Феррари»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс удивлён, насколько глубокий анализ всех гонщиков проводят топ-команды, включая «Феррари».
«Разумеется, подиум в Бразилии оказал влияние, это всегда привлекает к тебе повышенное внимание. Но в топ-командах анализируют работу пилотов и обладают большей информацией, чем я думал. Команды подвергают пилотов более детальному анализу, при этом делают это на каждой гонке. Уверен, «Феррари» наблюдала за мной и в предыдущих сезонах, так что они обратили внимание не только на подиум в Бразилии, но и на стабильность, ведь в прошлом году я стал шестым в личном зачёте.
Они проводят более глубокий анализ, чем я думал. Это стало приятным сюрпризом, поскольку, когда борешься в середине пелотона, кажется, что к тебе никто особо не присматривается, потому что тебя не так часто показывают в трансляции», — приводит слова Карлоса Сайнса ESPN.
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