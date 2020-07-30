Вольф призвал «Мерседес» опасаться Ферстаппена

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал подопечных не праздновать заранее успех в чемпионате, несмотря на три победы в трёх гонках.

После трёх этапов сезона в личном зачёте лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, пять очков уступает ему его напарник Валттери Боттас, а Макс Ферстаппен («Ред Булл») отстаёт от лидера сезона на 30 очков. В Кубке конструкторов преимущество «Мерседеса» над «Ред Булл» составляет 66 очков.

«Я никогда не чувствую себя комфортно, когда сезон так начинается. Позади только три гонки из 16 или даже 18. Если мы проиграем одну гонку, а Ферстаппен победит, шансы в чемпионате фактически будут равными. Мы не можем легкомысленно относиться к делу», — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.