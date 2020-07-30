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Глок: жаль, что достижения Феттеля забывают

Глок: жаль, что достижения Феттеля забывают
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 немец Тимо Глок прокомментировал достижения соотечественника Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира.

Феттель в период с 2010 по 2013 года завоевал четыре титула. В 2015 году он перешёл в «Феррари», но больше ни разу не смог отпраздновать успех по итогам сезона.

«Мне жаль, что есть люди, которые забывают, что он четырёхкратный чемпион мира и что в первые свои годы в «Феррари» он вернул команду в борьбу за титул. Сейчас выделяют прежде всего его ошибки, прежде чем думают о позитиве. Это тяжело, поскольку гонщик оказывается под ещё большим давлением и начинает ещё больше ошибаться», — приводит слова Глока GrandPX.news.

После трёх этапов сезона на счету Феттеля 9 очков. У лидера сезона Льюиса Хэмилтона («Мерседес») 63 очка.

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