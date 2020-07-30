Боттас заявил, что у него есть скорость для борьбы за титул
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что в состоянии побороться за титул с напарником Льюисом Хэмилтоном, шестикратным чемпионом мира.
После трёх этапов сезона Боттас отстаёт от Хэмилтона на пять очков. На его счету одна победа, а две другие гонки выиграл Льюис.
«Считаю, я показываю хорошие результаты. Были неудачные этапы, что стоило мне очков. Но с точки зрения скорости я доволен. Начало сезона обнадёживает.
Считаю, у меня действительно есть темп для борьбы за титул. Но, конечно, в каждый уик-энд битва начинается заново. Всё необходимо делать правильно.
У меня не получилось сделать это в дождевой квалификации в Австрии. Я неудачно действовал на старте гонки в Венгрии. Но я вынес из этого уроки», — приводит слова Боттаса Planet F1.
Вольф объяснил, почему «Мерседес» делает ставку на пару Хэмилтон — Боттас
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