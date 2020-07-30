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«Феррари» протестирует новинки в ходе съёмочного дня в Сильверстоуне

«Феррари» протестирует новинки в ходе съёмочного дня в Сильверстоуне
Авто / Формула-1 0

В «Феррари» решили провести съёмочный день в Сильверстоуне 5 августа. В ходе мероприятия команда испытает новинки, какие именно, не сообщается. Об этом информирует Motosport.com.

В ходе съёмочного дня разрешается проехать не более 100 километров, при этом команда должна использовать специальную резину «Пирелли» для демонстрационных заездов.

Если «Феррари» решит использовать протестированные новинки на этапах, ей придётся использовать два жетона, которые можно потратить на модернизацию автомобиля в сезоне-2020.

После трёх этапов сезона «Феррари» занимает пятое место в Кубке конструкторов. На счету команды 27 очков: 18 пунктов принёс команде Шарль Леклер, 9 — Себастьян Феттель. У «Мерседеса», возглавляющего общий зачёт, 121 очко.

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