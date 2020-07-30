«Феррари» заняла последнее место в рейтинге мотористов от AmuS

Немецкое издание Auto Motor und Sport провело анализ первых трёх этапов сезона Формулы-1 2020 года с целью выяснить, чей мотор является самым сильным. Напомним, в Ф-1 в качестве мотористов участвуют четверо производителей: «Мерседес», «Феррари», «Рено» и «Хонда».

По расчётам издания, самый мощный мотор разработали в «Мерседесе». На втором месте находится «Рено», отстающий на 25 л. с. «Хонда» уступает лидерам 30 л. с., а на последнем месте расположилась «Феррари», чьё отставание от «Мерседеса» составляет 50 л. с.

Также сообщается, что «Рено» может воспользоваться режимом повышенной мощности в квалификации, а двигатели «Хонда» лучше функционируют в гоночном режиме.

Гран-при Великобритании пройдёт с 31 июля по 2 августа.