Море дыма, эффектные заносы и аварии. Фото с первого этапа RDS GP

В Рязани на трассе Atron Circuit прошёл первый этап российской дрифт-серии RDS GP, который ознаменовал официальное открытие дрифт-сезона в России.



По итогам парных заездов победителем этапа в Рязани стал действующий чемпион RDS GP красноярец Георгий Чивчян, выступающий на Nissan Silvia S15 команды «Форвард Авто». Второе место занял ещё один дрифтер из Красноярска Дамир Идиятулин на Toyota Altezza команды Fresh Auto Drift Team, а топ-3 дополнил представитель Иркутска, победитель квалификации Евгений Лосев из команды Fail Crew на Toyota Mark II.



В командном зачёте первое место «Форвард Авто», второе — у Fail Crew, а тройку призёров замкнул коллектив Fresh Auto Drift Team.



Второй этап RDS GP пройдёт 8-9 августа в Нижнем Новгороде на трассе «Нижегородское кольцо».

Лучшие кадры с первого этапа RDS GP — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Павла Ткачука.