У Переса «неоднозначный» результат теста на коронавирус. Гонщик ждёт второго теста

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес пропустил пресс-конференцию ФИА в Великобритании из-за неоднозначного результата теста на коронавирус, сообщил в своём «твиттере» журналист Autosport Люк Смит. В настоящий момент пилот ожидает результатов повторного теста.
Напомним, ранее руководство серии сообщало, что положительный результат теста на коронавирус не станет причиной для отмены этапа — в случае, если один из пилотов заболеет COVID-19, он будет заменён третьим пилотом. В «Рейсинг Пойнт» в таком случае могут воспользоваться резервистами «Мерседеса» — Эстебаном Гутьерресом или Стоффелем Вандорном.
С момента старта сезона в Формуле-1 зафиксировано два случая коронавируса, оба — у персонала команд. Обе положительные пробы были взяты перед Гран-при Венгрии.
Гран-при Великобритании стартует завтра, 31 июля, двумя сессиями свободных заездов.
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