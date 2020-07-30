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У Переса «неоднозначный» результат теста на коронавирус. Гонщик ждёт второго теста

У Переса «неоднозначный» результат теста на коронавирус. Гонщик ждёт второго теста
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес пропустил пресс-конференцию ФИА в Великобритании из-за неоднозначного результата теста на коронавирус, сообщил в своём «твиттере» журналист Autosport Люк Смит. В настоящий момент пилот ожидает результатов повторного теста.

Напомним, ранее руководство серии сообщало, что положительный результат теста на коронавирус не станет причиной для отмены этапа — в случае, если один из пилотов заболеет COVID-19, он будет заменён третьим пилотом. В «Рейсинг Пойнт» в таком случае могут воспользоваться резервистами «Мерседеса» — Эстебаном Гутьерресом или Стоффелем Вандорном.

С момента старта сезона в Формуле-1 зафиксировано два случая коронавируса, оба — у персонала команд. Обе положительные пробы были взяты перед Гран-при Венгрии.

Гран-при Великобритании стартует завтра, 31 июля, двумя сессиями свободных заездов.

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