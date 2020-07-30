Грожан: надеюсь, что однажды все 20 пилотов встанут на колено

Пилот «Хааса» Ромен Грожан заявил, что он поддерживает акцию против расизма перед стартами гонок Формулы-1, и выразил надежду, что однажды все 20 пилотов серии встанут на колено.



«Мы провели долгий 45-минутный разговор во вторник после гонки. Это был хороший разговор о многих вещах, в целом о Формуле-1, но в основном речь шла о борьбе с расизмом. Я объяснил Льюису свою позицию. Мне показалось правильным, что я выступил от имени семи или восьми гонщиков, которые считали, что акции перед гонкой в Австрии было достаточно. Я сказал Льюису, что, возможно, я поступил неправильно, но один из директоров GPDA — Себастьян Феттель настаивал на продолжении акции, что было верным подходом, но я выступил за пилотов, которые не хотели это продолжать. Льюис привёл несколько отличных аргументов, я тоже, но теперь я считаю, что был неправ.



Я извинился перед Льюисом, однако чувствовал, что должен выполнить свой долг директора GPDA и услышать парней, которые не хотят продолжать акцию. Льюис сказал, что директора GPDA слушают, и он прав в этом. Это был полезный разговор.



Я не рад тому, что в моих социальных сетях столько писали о расизме, о том, что я расист. Это не так. Я не думаю, что в мире можно найти человека, который скажет, что я делал что-то подобное. Я был недоволен таким обращением. Я был одним из первых, кто поддержал идею встать на одно колено. Надеюсь, что однажды все 20 пилотов встанут на колено на стартовой решётке одновременно. Мы должны продолжать убеждать ребят, говорить им, что это спортивный жест и способ поддержать борьбу с тем, чего не должно существовать», — приводит слова Грожана GPFans.