Феттель не торопится с принятием решения относительно своего будущего
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сказал, что не торопится с принятием решения относительно своего будущего.
«У меня нет ответа о моём будущем. Если бы знал, сказал бы, но на данный момент не знаю, так что оптимальным решением будет набраться терпения и немного подождать. Возможно, пару недель, может быть, чуть дольше. Время покажет. Ничего не изменилось с последних трёх этапов сезона.
Не спешу, хочу быть уверенным, что принимаю правильное решение. Я дал понять, что на хорошей машине могу дать многое, а дальнейшее развитие событий зависит от того, какие будут варианты.
Я не хуже, чем был в прошлые годы. Чувствую себя отлично, мне есть что дать командам, так что всё будет зависеть от вариантов», — приводит слова Себастьяна Феттеля Crash.
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