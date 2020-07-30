Феттель не торопится с принятием решения относительно своего будущего

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сказал, что не торопится с принятием решения относительно своего будущего.



«У меня нет ответа о моём будущем. Если бы знал, сказал бы, но на данный момент не знаю, так что оптимальным решением будет набраться терпения и немного подождать. Возможно, пару недель, может быть, чуть дольше. Время покажет. Ничего не изменилось с последних трёх этапов сезона.



Не спешу, хочу быть уверенным, что принимаю правильное решение. Я дал понять, что на хорошей машине могу дать многое, а дальнейшее развитие событий зависит от того, какие будут варианты.



Я не хуже, чем был в прошлые годы. Чувствую себя отлично, мне есть что дать командам, так что всё будет зависеть от вариантов», — приводит слова Себастьяна Феттеля Crash.