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Хэмилтон: думаю, останусь в Формуле-1 ещё как минимум на три года

Хэмилтон: думаю, останусь в Формуле-1 ещё как минимум на три года
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что планирует продолжать карьеру в Формуле-1 ещё как минимум три года.

«Пока не известно, как долго буду в Формуле-1. Отмена первой части сезона хоть и была негативной во многих отношениях, но дала много времени и энергии, чтобы сосредоточиться на других вещах. Была передышка. И это дало мне энергию, чтобы продолжать ещё дольше.

В конечном счёте, хочу выступать на том уровне, на котором выступаю сейчас, но есть важный момент, когда физическая и ментальная форма уходят, и я не знаю, как скоро это произойдёт, но не думаю, что это случится в ближайшие два-три года. Останусь здесь в обозримом будущем. Цель — продолжать работать так долго, как смогу. Думаю, останусь в Формуле-1 ещё как минимум на три года», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPFans.

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