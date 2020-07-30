Марко объяснил, почему Албону заменили гоночного инженера

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал тот факт, что начиная с Гран-при Великобритании Формулы-1 таиландский гонщик Александер Албон будет работать с новым гоночным инженером. Теперь с Албоном будет работать Саймон Ренни, который сотрудничал ещё с Марком Уэббером, а с 2014 по 2018 год — с Даниэлем Риккардо.



«То, что Албон пока не смог продемонстрировать весь свой потенциал, отчасти связано и с нами. Его новый гоночный инженер имеет огромный опыт и может ему помочь. Я уверен, что уже на первой гонке в Сильверстоуне мы увидим прибавку в скорости. Нет, его прежний инженер не выполнял свою работу плохо, но у него не было большого опыта», — приводит слова Марко F1-Insider.

У Албона сменился гоночный инженер в «Ред Булл»