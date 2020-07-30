Заменить Переса может не только кто-то из резервистов «Мерседеса»

Известный автоспортивный журналист Крис Медланд рассказал, что если у мексиканского гонщика команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса подтвердится коронавирус, то его может заменить не только кто-то из пары резервных пилотов «Мерседеса» — Стоффель Вандорн или Эстебан Гутьеррес. Сообщалось, что «Мерседес» готов предоставить своих резервистов «Рейсинг Пойнт» и «Макларену».



«Трудно определить точное время, когда получим результат второго анализа Переса, но это должно произойти к утру пятницы, чтобы наступила ясность к первой практике. И слышал, что есть ещё один кандидат кроме пары Гутьеррес/Вандорн, который может вступить в дело, если потребуется», — написал Медланд в своём твиттер-аккаунте.



Между тем испанский журналист Альберт Фабрега предположил, что в «Рейсинг Пойнт» могли бы рассмотреть кандидатуру Нико Хюлькенберга, который выступал за команду из Сильверстоуна в 2012-м, а также с 2014 до 2016 года.