В «Рейсинг Пойнт» рассказали о самочувствии Серхио Переса, заразившегося коронавирусом

Пресс-служба команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» рассказала о самочувствии мексиканского пилота Серхио Переса. Ранее стало известно, что результат теста спортсмена на коронавирус был положительным. Он не сможет выступить на Гран-при Великобритании в грядущий уикэнд.
«Серхио хорошо себя чувствует, он настроен позитивно. Но Серхио продолжит придерживаться правил самоизоляции в соответствии с принятыми требованиями. Безопасность всех членов команды остается нашим приоритетом.
Вся команда желает Серхио выздоровления и с нетерпением ждёт, когда он вернётся за руль. Мы планируем выставить две машины в воскресенье. Обсудим дальнейшие шаги перед Гран-при Великобритании», — говорится в сообщении команды.
Перес стал первым пилотом Формулы-1, заразившимся коронавирусом.
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