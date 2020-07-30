Источник: Хюлькенбергу уже готовят гоночное сиденье на базе «Рейсинг Пойнт»

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг стал ещё ближе к тому, чтобы заменить мексиканского пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, заразившегося коронавирусом. По данным итальянской редакции Motorsport, как только у Переса было подтверждено заболевание, Хюлькенберг срочно вылетел в Великобританию. Вечером в четверг Нико прибыл на базу «Рейсинг Пойнт», чтобы команда подготовила для него гоночное сидение. При этом не известно, сдал ли уже немец тест на коронавирус.

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Ранее предполагалось, что заменить Переса мог бы его соотечественник — резервный гонщик «Мерседеса» Эстебан Гутьеррес. Однако для «Рейсинг Пойнт» предпочтительным вариантом стал именно Хюлькенберг, который выступал за команду из Сильверстоуна четыре сезона.