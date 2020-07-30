Ферстаппен: надеюсь, что отставание от «Мерседеса» будет в пределах 0,5 секунды

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании. Голландец признался, что не знает, удастся ли ему приблизиться в плане скорости к «Мерседесу». Немецкая команда доминирует в начале сезона. Пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон выиграли все три гонки.
«В прошлом году приехали и думали, что нас тут размажут. В итоге отстали на 0,2 в квалификации. Всё может зависеть от многих вещей. Понятно, что «Мерседес» — доминирующая команда. Они будут очень быстры. Отрыв может быть от 0,2 до одной секунды. Никто не знает.
Надеюсь, отрыв не составит одну секунду. Хотелось бы, чтобы отставание было в пределах 0,5 секунды. Это было бы неплохо», — цитирует Ферстаппена Crash.
Ферстаппен в квалификации Гран-при Венгрии уступил Хэмилтону, взявшему поул-позишен, 1,4 секунды.
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