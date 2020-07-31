Замену Переса на Хюлькенберга официально подтвердили

Нико Хюлькенберг заменит Серхио Переса («Рейсинг Пойнт») на Гран-при Великобритании. Напомним, тест на коронавирус Переса дал положительный результат.

Изначально предполагалось, что Переса заменит либо Эстебан Гутьеррес, либо Стоффель Вандорн, однако в «Рейсинг Пойнт» сделали выбор в пользу Хюлькенберга, который, в отличие от мексиканца и бельгийца, выступал в Формуле-1 в сезоне-2019, защищая цвета «Рено».

Ранее в сообщении «Рейсинг Пойнт» говорилось, что Перес чувствует себя хорошо, несмотря на заражение.

«Серхио хорошо себя чувствует и настроен позитивно. Но продолжит придерживаться правил самоизоляции в соответствии с принятыми требованиями. Безопасность всех членов команды остаётся нашим приоритетом. Вся команда желает Серхио выздоровления и с нетерпением ждёт, когда он вернётся за руль. Планируем выставить две машины в воскресенье. Обсудим дальнейшие шаги перед Гран-при Великобритании», — отмечалось в сообщении команды.