У гонщика Формулы-2 Маркелова родился сын. Мать — бывшая ведущая «Дома-2» Катя Жужа

У российского гонщика Артёма Маркелова, выступающего в Формуле-2, родился сын. Об этом сообщила его жена Катя Жужа, бывшая ведущая популярного телешоу «Дом-2».

Променяла «Дом-2» на гонки. Знойная Катя Жужа вышла замуж за Артёма Маркелова Мужайтесь: в тексте не обойдётся без Ксении Бородиной.

«Как вы уже поняли, я не спешу обо всём сообщать вовремя. Да и вообще обо всём всем сообщать. И это не часть интриги, просто я сейчас так кайфую с малышом, кайфую от жизни, кайфую от того, что со мной происходит! Меня растворяет всё вокруг.

Самый актуальный вопрос на данный момент — это: «Кого родила, Катя? Мальчик или девочка?» Как я и говорила, я ничего не скрываю, просто лень иногда писать, а ещё лень что-либо рассказывать. Вот такая я, иду от обратного (чем больше интересуетесь, тем меньше хочу рассказывать).

Итак, внимание: у нас родился мальчик», — написала Жужа в своём «инстаграме».