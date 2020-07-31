Магнуссен призвал изменить правила после штрафа за пит-стоп перед стартом в Венгрии

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен полагает, что в Формуле-1 нужно убрать правило, в соответствии с которым команда не может давать пилоту инструкции во время прогревочного круга.

На Гран-при Венгрии Магнуссен и его напарник Ромен Грожан послушались приказа команды и после прогревочного круга заехали в боксы, чтобы заменить резину. За это они получили 10-секундные штрафы.

«По-моему, эти правила были написаны не для того, чтобы нельзя было делать то, что мы сделали. Они написаны для того, чтобы мы не получали информации о настройках сцепления и предстартовых процедурах — чтобы старты проходили более непредсказуемо. Не думаю, что правила должны запрещать сообщать решения по стратегии перед гонкой. Но так уж вышло», — приводит слова Магнуссена RaceFans.